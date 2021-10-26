Mastercard вводит платежи в криптовалюте

Партнеры Mastercard, в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании, в ближайшее время получат доступ к торговле криптовалютой.

Клиенты компании смогу покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt.

Выпуск фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт также будет упрощен.