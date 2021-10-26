Mastercard вводит платежи в криптовалюте

Платежная система Mastercard добавит в свои продукты поддержку платежей в криптовалюте. Об этом говорится в пресс-релизе.

Mastercard вводит платежи в криптовалюте
Фото: mind.uа

Что анонсировали

Партнеры Mastercard, в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании, в ближайшее время получат доступ к торговле криптовалютой.

Клиенты компании смогу покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt.

Выпуск фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт также будет упрощен.

Mastercard анонсировала введение программ лояльности, с помощью которых партнеры сети будут награждать своих клиентов за различные достижения бонусами, которые можно будет обменять на криптовалюту.

Предыстория

В июле 2021 года Mastercard объявила о запуске программы поддержки быстрорастущих компаний, работающих в сферах цифровых активов, блокчейна и криптовалют.

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