Mastercard вводит платежи в криптовалюте
Платежная система Mastercard добавит в свои продукты поддержку платежей в криптовалюте. Об этом говорится в пресс-релизе.
Что анонсировали
Партнеры Mastercard, в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании, в ближайшее время получат доступ к торговле криптовалютой.
Клиенты компании смогу покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt.
Выпуск фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт также будет упрощен.
Mastercard анонсировала введение программ лояльности, с помощью которых партнеры сети будут награждать своих клиентов за различные достижения бонусами, которые можно будет обменять на криптовалюту.
Предыстория
В июле 2021 года Mastercard объявила о запуске программы поддержки быстрорастущих компаний, работающих в сферах цифровых активов, блокчейна и криптовалют.