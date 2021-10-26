На территории Ровенской АЭС произошла вспышка водорода

Жертв и пострадавших нет. Станция работает в штатном режиме.

На территории Ровенской АЭС произошла вспышка водорода
Фото: rnpp.rv.ua

На территории Ровенской атомной электростанции на разгерметизированном трубопроводе вспыхнул водород.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"26 октября в 15:03 в г. Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории возле блока №3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диаметром 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения", - сказано в сообщении.

Персонал станции перекрыл трубопровод.

"Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 19 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в прошлом году в конце сентября хакеры атаковали сайт Нацполиции и опубликовали фейковые новости, в частности, о якобы аварии на Ровенской АЭС и гибели американских военных.

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