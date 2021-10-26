Инсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денег

Нацбанк разрешил банкам, входящим в состав банковских групп, исключать из расчета нормативов кредитного риска 50% от общего объема операций с участниками этой группы. Изменения утверждены Постановлением №?111 от 22 октября 2021 года «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине», которое вступит в силу 1 декабря 2021 года.

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Что это значит

На практике это означает, что банки получили возможность кредитовать связанные финкомпании, входящие в банковскую на суммы вдвое больше, чем обычных заемщиков. Для них действует норматив кредитования в одни руки (Н7), значение которого не может превышать 25% от регулятивного капитала банка.

В отношении связанных компаний (в частности, финансовых) сейчас действует норматив Н9, который ограничивает максимальный размер кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами, и не должен превышать также 25%.

Группы рулят

Нацбанк выявляет и регистрирует банковские группы, чтобы предотвратить возможное выведение средств из банка в компании, подконтрольные одному владельцу. Банковская группа — это группа финансовых организаций, имеющих общего собственника или контролирующее лицо. На практике речь идет о разных небанковских финкомпаниях, которые теперь также под надзором НБУ. В настоящее время регулятор признал 25 банковских групп.

Рынок радуется

На новость уже успели отреагировать лизингодатели.

«В пределах фингрупп позволили увеличить финансирование от банка связанной лизинговой компании с 25% капитала банка до 50%. В нашем случае это плюс 2 млрд грн, что увеличит в дальнейшем наши гривневые активы», — прокомментировал на своей странице в Facebook Андрей Павлушин, генеральный директор ОТП Лизинг. Он также отметил, что за это новшество «боролись больше года».

Финансист хочет, чтобы впоследствии лимит повысился до 100%, как в Центральной Европе. «Это логично, ведь у нас теперь один регулятор — НБУ. А эти ограничения принимались для тех, кто хотел вывести деньги из банков на свои маленькие компании», — аргументировал Андрей Павлушин.

Немного ранее Кабмин разрешил лизингодателям наряду с банками участвовать в популярной госпрограмме «5?9%».