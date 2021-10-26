Стоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллиона

25 октября акции Tesla выросли на 9,75%, до $998,38. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные торгов.

Стоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллиона
Фото: investory.news

Капитализация производителя электрокаров впервые в истории достигла $1 трлн.

Tesla является пятой американской компанией, чья рыночная стоимость превышает триллион долларов. Кроме нее в «клуб триллионеров» входят Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet (материнская компания Google).

Скриншот сайта investing.com

Удачный заказ

Компания, основанная Илоном Маском, получила самый крупный заказ на электромобили — 100 тыс. единиц — от сервиса аренды автомобилей Hertz, который четыре месяца назад вышел из процедуры банкротства. Представитель Hertz Марк Филдс сообщил Reuters, что основную часть заказа составляют электрокары Model 3. Он добавил, что клиенты Hertz смогут арендовать Tesla с ноября.

По условиям сделки Tesla должна полностью выполнить заказ к концу 2022 года. В результате электромобили будут составлять более 20% мирового парка Hertz.

Клиенты компании получат доступ к сети зарядок Tesla, а сама Hertz планирует построить собственную инфраструктуру для зарядки электрокаров.

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