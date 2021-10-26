Известный инвестор рассказал, почему стоит покупать биткоин

Любой, кто попытается разобраться в биткоине и понять его, убедится в его потенциале, заявил менеджер хедж-фондов Энтони Скарамуччи в интервью CNBC.

Фото: vanityfair.com

Скарамуччи рекомендует внимательно рассмотреть биткоин и попытаться понять его. Он обращает особое внимание на «Белую книгу», написанную автором криптовалюты.

«Каждый, кто вник в биткоин, начал в него инвестировать. Посмотрите на Рэя Далио, биткоин-скептика, который стал биткоин-инвестором», — напоминает он, приводя и других известных инвесторов, вложившихся в криптовалюту: Пола Тюдора Джонса и Стэнли Дракенмиллера.

«Это умные люди, которые изучили вопрос и пришли к выводу, что им следует запастись биткоином», — считает инвестор.

По словам Скарамуччи, он рассматривает биткоин как «цифровое золото». Свои криптоактивы, которые он начал аккумулировать в прошлом году, он оценил в «более $1 млрд».

SPAC Трампа — это мемный актив

Скарамуччи также прокомментировал новую социальную сеть Трампа, назвав ее «очевидными мемными акциями».

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал появление собственной соцсети — Truth Social. Новость о слиянии «Социальной правды» с Digital World Acquisition резко подняла акции этой компании на 100%.

Скарамуччи считает, что ажиотаж вокруг нее «связан исключительно с тем фактом, что это компания Трампа». Инвестор заявил, что такие акции слишком непредсказуемы, и поэтому рекомендует воздержаться от инвестиций в компанию или против нее.

Неделю назад он выразил надежду, что процесс слияния пройдет удачно.

«Я хочу, чтобы эта компания выросла в цене в десять раз. Чем больше она растет, тем меньше вероятность, что Трамп будет баллотироваться в 2024, так что я поддерживаю эту SPAC», — прокомментировал он. Скарамуччи работал директором по коммуникациям в администрации Трампа всего десять дней в июле 2017.

Напомним

Биткоин, крупнейшая по капитализации криптовалюта, пробил свой исторический максимум 20 октября, и достиг $67 276. До этого максимальная стоимость BTC была зафиксирована в апреле 2021 — $64 804. На момент написания биткоин стоит $63 068.