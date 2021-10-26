Гречка из РоSSии оказалась зараженной

В Украину ввезли более 130 тонн гречневой крупы с территории РоSSийской Федерации. Об опасной партии гречки сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы.

В Украине выявили зараженную опасным растением гречку из РоSSии

Крупная партия гречки из РоSSии в количестве 130,78 тонн была завезена на территорию Харьковской области. Как рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы, роSSийская гречка оказалась зараженной опасным для человека растением – амброзией полынолистой.

По данным ведомства, груз прибыл на железнодорожную станцию "Волчанск" Регионального филиала "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" с территории РФ. В гречке был обнаружен вредный организм амброзия полынолистая (Ambrosia artemisiifolsa L.). Во время цветения данное растение выделяет опасные для человека аллергены, способные вызывать астму и тяжелые аллергические реакции.

В Украине выявили зараженную опасным растением гречку из РоSSии

Кроме того, растение способно вызывать заболевание - амброзионный поллиноз. Это недуг, при котором у человека возникают приступы бронхиальной астмы, повышается температура тела, появляется воспаление слизистых оболочек, также может нарушаться зрение.

Зараженная гречка была подвержена необходимым фитосанитарным процедурам. По данному факту в ГУ Госпродпотребслужбы составили нотификацию.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на гречку в Украине до конца 2021 года. Получится ли сохранить прежнюю стоимость любимой миллионами украинцев крупы после сбора урожая?


Шевченко Лилия, Тудей

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