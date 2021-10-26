Курс доллара резко взлетел на валютном рынке в понедельник: что происходит

События этого понедельника на валютном рынке растормошили всех клиентов и банки после субботней вялой торговли. За день доллар на межбанке подорожал сразу на 18 копеек — с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен.

Курс доллара резко взлетел на валютном рынке в понедельник: что происходит
Фото: Pixabay

Причем дорожать валюта начала с самого утра. Уже к 11 часам спрос превышал предложение и котировки доллара выросли до 26,275/26,295 гривен, а к обеду резко поднялись до 26,355/26,375.

Основных причин для роста котировок было несколько:

Во-первых — еще с прошлой пятницы начали заходить первые возмещения НДС экспортерам и это уменьшало их желание «задешево» продавать валютную выручку. И сегодня они получили еще дополнительно почти 3,1 млрд гривен. Это привело к тому, что желающих продавать валюту стало еще меньше, а те кто еще остался — стали быстро задирать котировки вверх.

Во-вторых — нескольким крупным импортерам энергоносителей одновременно «понадобилось» оплатить вновь подорожавшую «горючку» и это спровоцировало дополнительный рост спроса на валюту в середине дня.

В-третьих — «засветились» и несколько нерезидентов с покупкой доллара за счет гривны, от ранее погашенных ОВГЗ, а в среду Минфин Украины должен погасить еще на более 12 млрд гривен облигаций и процентов по ним.

В итоге, после обеда страсти накалились и Нацбанк впервые с начала сентября вышел с продажей доллара на межбанке. Продавал по 26,43 гривны и достаточно быстро распродал порядка $50 млн, но это лишь частично сдержало ценники оставшихся продавцов пока он находился на рынке.

К 15 часам доллар котировался по 26,385/26,405 гривен и курс постепенно рос. Нацбанк вышел во второй раз и продажей уже по 26,44 гривны и пока он находился на рынке — страсти несколько улеглись.

К 16 часам курс остановился на отметке 26,415/26,435 гривен. Но затем уже на единичных сделках спекулянты внести свою лепту в «разгон» котировок и завершилась сессия на отметке 26,43/26,45 гривен за доллар.

Главные события 25 октября на валютном рынке:

1) Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк на рынок в понедельник выходил дважды с продажей (!!!) доллара. В первый раз продал $50 млн по 26,43 гривны, во второй — продавал до окончания активной фазы торгов валюту уже по 26,44 гривны.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2779 гривен, а официальный курс на 26 октября 2021 года установлен на уровне 26,3509 гривен за доллар.

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