Нигерия станет второй страной в мире, где запустили цифровую валюту центробанка

Президент Нигерии официально запустит цифровую валюту центробанка 25 октября. Об этом сообщает регулятор африканской страны. На данный момент только одно государство в мире уже выпустило CBDC — это Багамские острова.

Нигерия станет второй страной в мире, где запустили цифровую валюту центробанка
Фото: coingeek.com

Официальный мероприятие, посвященное запуску eNaira (Найра — официальная денежная единица Нигерии), состоится в резиденции президента Мухаммаду Бухари.

В то же время, в центробанке Нигерии готовятся к оперативному решению любых проблем, которые могут возникнуть в ходе пилотного внедрения CBDC.

Нигерия собирается стать первой страной в Африке, где запустили собственную цифровую валюту. На данный момент, в мире есть только одно государство, которое уже пользуется CBDC — это Багамские острова.

Напомним, что более половины центробанков мира изучает возможность выпуска цифровой валюты. 110 стран сейчас находятся на той или иной стадии развития CBDC.

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