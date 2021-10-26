Цены на нефть: WTI достигла максимума за семь лет

Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $85 за баррель. Об этом пишет Reuters.

Фото: epravda.com.ua

Торги на бирже

По состоянию на 15:29 декабрьские фьючерсы на WTI росли на 1,52% — до $85,06 за баррель. Cтоимость техасской марки поднялась выше отметки $85 за баррель впервые с октября 2014 года.

Скриншот со страницы investing.com

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1% и торгуется на уровне $85,61 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Скриншот со страницы investing.com

Что способствовало росту цен

Росту цены способствовало ограниченное предложение сырья на рынке и рост спроса на топливо благодаря восстановлению мировой экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса, пишет Reuters.