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2021-10-26
Цены на нефть: WTI достигла максимума за семь лет
Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $85 за баррель. Об этом
Фото: epravda.com.ua
Торги на бирже
По состоянию на 15:29 декабрьские фьючерсы на WTI росли на 1,52% — до $85,06 за баррель. Cтоимость техасской марки поднялась выше отметки $85 за баррель впервые с октября 2014 года.
Скриншот со страницы investing.com
Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1% и торгуется на уровне $85,61 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Скриншот со страницы investing.com
Что способствовало росту цен
Росту цены способствовало ограниченное предложение сырья на рынке и рост спроса на топливо благодаря восстановлению мировой экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса, пишет Reuters.