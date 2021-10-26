Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"

Кабинет министров изменил формульное ценообразование на газ от поставщика "последней надежды" и ограничил стоимость его газа на период с 1 октября по 30 ноября.

Об этом сообщается в постановлении №1102 от 25 октября.

Оно предусматривает, что цена будет определяться на основе котировок в Словакии (ранее для расчета принимали значение немецкого газового хаба), но до 30 ноября включительно она не может превышать 7,96 грн. за кубометр для бытовых потребителей и 16,8 грн. за кубометр для бюджетных учреждений и учреждений здравоохранения

Напомним, что функции поставщика "последней надежды" выполняет Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины". Она установила тариф на газ для своих клиентов в октябре на уровне 16,56 гривны за кубометр.

Поставщик "последней надежды" является своеобразной страховкой для клиентов, внезапно потерявших своего поставщика из-за ликвидации, банкротства, аннулирования лицензии и т.п., и обеспечивает их газом во время форс-мажоров.

Максимальная продолжительность поставки природного газа поставщиком последней надежды не может превышать 60 календарных дней. В течение этого времени потребитель должен выбрать нового поставщика газа.