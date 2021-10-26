Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"

Бытовым клиентам снизят цены.

Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"
Фото: tvoemisto.tv

Кабинет министров изменил формульное ценообразование на газ от поставщика "последней надежды" и ограничил стоимость его газа на период с 1 октября по 30 ноября.

Об этом сообщается в постановлении №1102 от 25 октября.

Оно предусматривает, что цена будет определяться на основе котировок в Словакии (ранее для расчета принимали значение немецкого газового хаба), но до 30 ноября включительно она не может превышать 7,96 грн. за кубометр для бытовых потребителей и 16,8 грн. за кубометр для бюджетных учреждений и учреждений здравоохранения

Напомним, что функции поставщика "последней надежды" выполняет Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины". Она установила тариф на газ для своих клиентов в октябре на уровне 16,56 гривны за кубометр.

Поставщик "последней надежды" является своеобразной страховкой для клиентов, внезапно потерявших своего поставщика из-за ликвидации, банкротства, аннулирования лицензии и т.п., и обеспечивает их газом во время форс-мажоров.

Максимальная продолжительность поставки природного газа поставщиком последней надежды не может превышать 60 календарных дней. В течение этого времени потребитель должен выбрать нового поставщика газа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтенииРада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении
Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторовСуд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов
Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысячГосдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч
Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зимуКоломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму
Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млнУкраина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуги" предлагают временно запретить частным компаниям продавать газ по рыночным ценам"Слуги" предлагают временно запретить частным компаниям продавать газ по рыночным ценам
Кабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривенКабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривен
Ипотека «для всех». Кабмин хочет снизить ставки по кредитамИпотека «для всех». Кабмин хочет снизить ставки по кредитам
ЕСВ и единый налог будем платить ежемесячно. Кабмин согласовал законопроектЕСВ и единый налог будем платить ежемесячно. Кабмин согласовал законопроект
Кабмин расширил перечень оффшорных зон. Добавили остров Сен-МартенКабмин расширил перечень оффшорных зон. Добавили остров Сен-Мартен
Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТСКабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС
Ассоциация металлургов просит Кабмин и президента временно запретить экспорт металлолома до 2023 годаАссоциация металлургов просит Кабмин и президента временно запретить экспорт металлолома до 2023 года
Безопасные покупки в интернете: Кабмин усилил защиту прав потребителейБезопасные покупки в интернете: Кабмин усилил защиту прав потребителей
Кабмин исключил из приватизационного списка государственные пакеты акций облэнергоКабмин исключил из приватизационного списка государственные пакеты акций облэнерго
Кабмин передал "Нафтогазу" акции "Донецкоблгаза", владельцы которого под санкциямиКабмин передал "Нафтогазу" акции "Донецкоблгаза", владельцы которого под санкциями
Последние новости
Подгружаем последние новости