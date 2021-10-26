Регулятор опроверг существенное повышение тарифов на доставку газа

Корректировка может быть, но в рамках инфляции.

Регулятор опроверг существенное повышение тарифов на доставку газа
Фото: energy.kyivgaz.ua

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг заявила, что повышение тарифов на распределение природного газа на 2022 год не должно превышать уровня инфляции.

Об этом говорится в сообщении регулятора в ответ на публикации СМИ, что отдельные облгазы инициируют увеличение тарифов на сотни процентов.

"В проектах расчетов, публикуемых операторами газораспределительных сетей (облгазов) на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на распределение природного газа на 2022 год от 61% (ОАО "Кировоградгаз") до 443% (АО "Луганскгаз") Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены природного газа. Обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных в НКРЭКУ, будет тщательно проверена. Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей (облгазов). Нет оснований сомневаться, что так будет и в этом году", - заявил регулятор.

НКРЭКУ заявило, что корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год "в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов".

Напомним, что уровень инфляции в Украине в сентябре 2021 ускорился до 11,0% в годовом измерении. Это самый высокий показатель с мая 2018 года.

До конца года инфляция, по ожиданиям Национального банка, должна немного замедлиться.

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