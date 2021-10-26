Планы меняются. Volvo сократила объем IPO на 20%

Volvo Car сократила объем первичного размещения акций на 20% и установила цену бумаг в 53 шведские кроны ($6,18), что соответствует нижней границе ценового диапазона. Таким образом, шведский автопроизводитель может привлечь 20 млрд крон ($2,3 млрд). Об этом пишет РБК.

Фото: rbc.ua

Планы компании

Доля акций в свободном обращении составит от 16% до 17,9%. Изначально Volvo Car рассчитывала на капитализацию в $19?23 млрд. Торги на бирже NASDAQ начнутся 29 октября под тикером VOLCAR B.

Bloomberg отмечает, что в условиях нестабильности на мировых фондовых рынках другие европейские компании — например, ретейлер бытовой электроники из Нидерландов Coolblue NV и французская компания Icade Sante SAS, занимающаяся недвижимостью — заморозили планы проведения IPO.

Volvo Cars планирует к концу 2020-х годов продавать только полностью электрические автомобили и построить завод по производству аккумуляторов в Европе. На привлеченные в ходе IPO деньги компания собирается наращивать производство — к 2025 году объем продаж должен вырасти почти вдвое, до 1,2 млн автомобилей.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что шведский автопроизводитель, который принадлежит китайской корпорации Geely, планирует выходить на IPO. Компанию оценивают в $25 млрд.