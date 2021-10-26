Акции Tesla обновили исторический максимум. В понедельник на PreMarket бумаги стоят почти $950

Акции Tesla в минувшую пятницу, 22 октября, обновили исторический максимум. Стоимость бумаг достигла $910. Компания приближается к элитной группе компаний с рыночной стоимостью в $1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg .

Фото: Tesla

На торгах в Нью-Йорке акции Tesla стоят сейчас $909, а в пятницу стоимость актива достигла исторической отметки — $910. В общем акции компании в течение года выросли на 29%.

25 октября до открытия американского рынка на PreMarket цена акции зафиксирована на уровне $950.

Последняя цена акции / Скриншот сайта investing.com

Успех Tesla

Акции компании растут, поскольку она предоставляет сильные квартальные отчеты и несмотря на общее падение рынка авто из-за нехватки чипов, Tesla наращивает продажи автомобилей.