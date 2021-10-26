Украина получила второй транш от ЕС

25 октября Украина получила от Европейского Союза 2-й транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Украина получила второй транш от ЕС
Фото: pixabay

600 миллионов для Украины

Кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036.

Основным условием для получения указанного 2-го транша была реализация структурных реформ в сферах управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенство права, улучшение бизнес-климата, секторальных реформ и государственных предприятий.

Куда пойдут средства

Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшения финансовой нагрузки на бюджет Украины.

С учетом полученных средств, общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украины в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014 — 2021 годов, достигла 5.01 млрд евро.

Предыстория

9 декабря 2020 Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с covid-19.

Верховная Рада на заседании 25 августа 2020 приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС о предоставлении нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до 1,2 млрд евро.

23 июля в Брюсселе правительство Украины подписало международные договоры, реализация которых позволит привлечь кредит на льготных условиях для обеспечения надлежащей стабильности финансово-экономической системы государства.

Европейская комиссия приняла решение предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в связи с пандемией covid-19 в апреле 2020 года.

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