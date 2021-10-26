НБУ больше не будет прогнозировать курс для госбюджета

Для подготовки бюджетной декларации за регулятором остается только одно обязательство: до 1 марта подать свой ориентировочный прогноз части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет. Это следует из текста Закона, подписанного спикером Русланом Стефанчуком 23 октября, который был принят ВР 19 октября (законопроект №?5853).

НБУ больше не будет прогнозировать курс для госбюджета

Норма о курсовом прогнозе не прошла

Примечательно, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в нем появилась норма о предоставлении Нацбанком курсового прогноза.

В частности, регулятор должен был предоставлять информацию об ориентировочных прогнозных показателях валютно-курсовой политики на среднесрочную перспективу, в том числе обменный курс гривны за год и на конец года.

НБУ таки прогнозирует курс

Сейчас в соответствии с Бюджетным Кодексом (частью 3 ст. 33) Нацбанк подает Президенту, Верховной Раде и Кабмину, кроме прогноза по прибыли, «прогнозные монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики», в том числе обменный курс в среднем за год и на конец года.

Следует отметить, что прогноз значения курса, закладываемого в госбюджет, в последние годы на практике не сбывается. Например, на текущий год был заложен среднегодовой курс 29,1 грн/$. В проекте госбюджета-2022 — 28,6,7 грн/$.

В Нацбанке резко негативно реагируют на словосочетание «прогноз курса от НБУ».

Так, после публикации «Минфином» этим летом новости с заголовком «НБУ „спрогнозировал“ курс долларана ближайшие 3 года», в редакцию звонили из пресс-службы регулятора, и называли такое утверждение некорректным.

Спорная прибыль

Относительно объемов перечисления прибыли регулятора в госказну также время от времени возникают разночтения. Например, Кабмин предлагает Верховной Раде обязать НБУ в 2022 г. перечислить в госбюджет 24,4 млрд грн. При этом сам Нацбанк планирует заплатить всего 13,6 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтенииРада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении
Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторовСуд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов
Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысячГосдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч
Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зимуКоломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму
Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млнУкраина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск одним словом обвалил курс одной из самых популярных криптовалютИлон Маск одним словом обвалил курс одной из самых популярных криптовалют
Розничные продавцы запасаются продуктами и разгоняют кризис поставок. Ситуация будет ухудшатьсяРозничные продавцы запасаются продуктами и разгоняют кризис поставок. Ситуация будет ухудшаться
5 зданий на территории бывшего "Большевика" принадлежат частной компании, - юрист5 зданий на территории бывшего "Большевика" принадлежат частной компании, - юрист
Отчуждение зданий "Большевика" было незаконным - это подтвердил Верховный суд, - нардепОтчуждение зданий "Большевика" было незаконным - это подтвердил Верховный суд, - нардеп
На Amazon, eBay и AliExpress можно будет покупать за криптовалютуНа Amazon, eBay и AliExpress можно будет покупать за криптовалюту
Инвесторы считают, что политика центробанков еще долго будет слишком мягкой — опросИнвесторы считают, что политика центробанков еще долго будет слишком мягкой — опрос
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
Энергокризис и спад на рынке недвижимости: Почему экономика Китая будет замедлятьсяЭнергокризис и спад на рынке недвижимости: Почему экономика Китая будет замедляться
Курс турецкой лиры упал до очередного исторического минимумаКурс турецкой лиры упал до очередного исторического минимума
Налоговая не будет раскрывать тайну деклараций граждан по запросам других структур, - глава ГНСНалоговая не будет раскрывать тайну деклараций граждан по запросам других структур, - глава ГНС
Последние новости
Подгружаем последние новости