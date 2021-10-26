НБУ больше не будет прогнозировать курс для госбюджета

Для подготовки бюджетной декларации за регулятором остается только одно обязательство: до 1 марта подать свой ориентировочный прогноз части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет. Это следует из текста Закона, подписанного спикером Русланом Стефанчуком 23 октября, который был принят ВР 19 октября (законопроект №?5853).

Норма о курсовом прогнозе не прошла

Примечательно, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в нем появилась норма о предоставлении Нацбанком курсового прогноза.

В частности, регулятор должен был предоставлять информацию об ориентировочных прогнозных показателях валютно-курсовой политики на среднесрочную перспективу, в том числе обменный курс гривны за год и на конец года.

НБУ таки прогнозирует курс

Сейчас в соответствии с Бюджетным Кодексом (частью 3 ст. 33) Нацбанк подает Президенту, Верховной Раде и Кабмину, кроме прогноза по прибыли, «прогнозные монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики», в том числе обменный курс в среднем за год и на конец года.

Следует отметить, что прогноз значения курса, закладываемого в госбюджет, в последние годы на практике не сбывается. Например, на текущий год был заложен среднегодовой курс 29,1 грн/$. В проекте госбюджета-2022 — 28,6,7 грн/$.

В Нацбанке резко негативно реагируют на словосочетание «прогноз курса от НБУ».

Так, после публикации «Минфином» этим летом новости с заголовком «НБУ „спрогнозировал“ курс долларана ближайшие 3 года», в редакцию звонили из пресс-службы регулятора, и называли такое утверждение некорректным.

Спорная прибыль

Относительно объемов перечисления прибыли регулятора в госказну также время от времени возникают разночтения. Например, Кабмин предлагает Верховной Раде обязать НБУ в 2022 г. перечислить в госбюджет 24,4 млрд грн. При этом сам Нацбанк планирует заплатить всего 13,6 млрд грн.