Потери Alibaba. Рыночная капитализация китайского IT-гиганта за год уменьшилась на $344,4 миллиарда
Рыночная капитализация китайского IT-гиганта Alibaba за год уменьшилась на $344,4 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.
Агентство отмечает, что это самое мощное падение среди всех компаний мира.
Кто подешевел за год
Из десяти компаний, наиболее подешевевших за последний год, восемь оказались китайскими.
Второе место с большим отрывом от Alibaba занял разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology, потерявший $104 млрд капитализации.
В топ-10 также вошли китайские страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance (-$66,1 млрд и -$50,8 млрд соответственно), IT-компания Tencent (-$65,4 млрд), брокер недвижимости KE Holdings (-$50,3 млрд), образовательный сервис TAL Education (-$39,1 млрд) и вейпинговая компания RLX (-$36,7 млрд).
Из некитайских компаний в топ-10 лидеров по падению стоимости вошли американский сервис видеосвязи Zoom (-$63 млрд) и японский холдинг Softbank (-$40,9 млрд).
Неудачная речь Джека Ма
Напомним, год назад основатель Alibaba Джек Ма произнес речь, в которой раскритиковал устройство китайской финансовой системы. Вскоре после этого власти страны приостановили IPO «дочки» Alibaba — финтех-компании Ant Group.
Кроме того, Пекин начал в отношении Alibaba антимонопольное расследование, завершившееся рекордным штрафом, и потребовал от Ant Group перестроить бизнес-модель, сосредоточившись на менее прибыльном платежном бизнесе. Кроме того, власти в целом приняли жесткие меры в отношении наиболее динамичных секторов китайской экономики, отмечает Bloomberg.
До выступления Ма в октябре прошлого года акции Alibaba были на историческом максимуме, отмечает агентство. С тех пор их цена обвалилась и три недели назад на торгах в Гонконге достигла рекордного минимума.