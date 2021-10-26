Потери Alibaba. Рыночная капитализация китайского IT-гиганта за год уменьшилась на $344,4 миллиарда

Рыночная капитализация китайского IT-гиганта Alibaba за год уменьшилась на $344,4 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Фото: biz.censor.net

Агентство отмечает, что это самое мощное падение среди всех компаний мира.

Кто подешевел за год

Из десяти компаний, наиболее подешевевших за последний год, восемь оказались китайскими.

Второе место с большим отрывом от Alibaba занял разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology, потерявший $104 млрд капитализации.

В топ-10 также вошли китайские страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance (-$66,1 млрд и -$50,8 млрд соответственно), IT-компания Tencent (-$65,4 млрд), брокер недвижимости KE Holdings (-$50,3 млрд), образовательный сервис TAL Education (-$39,1 млрд) и вейпинговая компания RLX (-$36,7 млрд).

Из некитайских компаний в топ-10 лидеров по падению стоимости вошли американский сервис видеосвязи Zoom (-$63 млрд) и японский холдинг Softbank (-$40,9 млрд).

Неудачная речь Джека Ма

Напомним, год назад основатель Alibaba Джек Ма произнес речь, в которой раскритиковал устройство китайской финансовой системы. Вскоре после этого власти страны приостановили IPO «дочки» Alibaba — финтех-компании Ant Group.

Кроме того, Пекин начал в отношении Alibaba антимонопольное расследование, завершившееся рекордным штрафом, и потребовал от Ant Group перестроить бизнес-модель, сосредоточившись на менее прибыльном платежном бизнесе. Кроме того, власти в целом приняли жесткие меры в отношении наиболее динамичных секторов китайской экономики, отмечает Bloomberg.

До выступления Ма в октябре прошлого года акции Alibaba были на историческом максимуме, отмечает агентство. С тех пор их цена обвалилась и три недели назад на торгах в Гонконге достигла рекордного минимума.