Турецкая лира обновила исторический минимум после заявления Эрдогана о высылке послов
В понедельник, 25 октября, курс турецкой лиры в паре с долларом достиг исторического минимума. Это произошло на фоне заявления президента Реджепа Эрдогана о высылке послов США, Германии, Франции и других стран. Об этом сообщает Reuters, передает investing.com.
Курс лиры на утро понедельника составил 9,8 за 1 доллар, это исторический минимум валюты. На момент написания новости курс несколько изменился — 9,7 за доллар.
С начала года лира упала на 24%.
Динамика курса турецкой лиры к доллару / Скриншот investing.com
Причины падения лиры
На прошлой неделе курс лиры рухнул после увольнения топ должностных лиц центрального банка Турции.
- Среди них Угур Кучук — единственный из семи членов комитета по денежно-кредитной политики ЦБ, который выступил против снижения ключевой ставки в прошлом месяце.
- Другим уволенным заместителем главы
Ц Б Турциистал Семих Тюмен, которого считали возможным кандидатом на смену действующему главы регулятора.
В сентябре
Напомним, что в марте турецкий лира рухнула после того, как президент страны уволил главу центрального банка через два дня после повышения ключевой ставки.
На прошлых выходных Реджеп Эрдоган снова «подтолкнул» лиру — президент Турции объявил, что велел МИД страны объявить персонами нон грата