Турецкая лира обновила исторический минимум после заявления Эрдогана о высылке послов

В понедельник, 25 октября, курс турецкой лиры в паре с долларом достиг исторического минимума. Это произошло на фоне заявления президента Реджепа Эрдогана о высылке послов США, Германии, Франции и других стран. Об этом сообщает Reuters, передает investing.com.

Турецкая лира обновила исторический минимум после заявления Эрдогана о высылке послов
Фото: Pixabay

Курс лиры на утро понедельника составил 9,8 за 1 доллар, это исторический минимум валюты. На момент написания новости курс несколько изменился — 9,7 за доллар.

С начала года лира упала на 24%.

Динамика курса турецкой лиры к доллару

Динамика курса турецкой лиры к доллару / Скриншот investing.com

Причины падения лиры

На прошлой неделе курс лиры рухнул после увольнения топ должностных лиц центрального банка Турции.

  • Среди них Угур Кучук — единственный из семи членов комитета по денежно-кредитной политики ЦБ, который выступил против снижения ключевой ставки в прошлом месяце.
  • Другим уволенным заместителем главы Ц Б Турции стал Семих Тюмен, которого считали возможным кандидатом на смену действующему главы регулятора.

В сентябре Ц Б Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов.

Напомним, что в марте турецкий лира рухнула после того, как президент страны уволил главу центрального банка через два дня после повышения ключевой ставки.

На прошлых выходных Реджеп Эрдоган снова «подтолкнул» лиру — президент Турции объявил, что велел МИД страны объявить персонами нон грата послов США, Германии, Франции и еще семи стран. Они призвали освободить филантропа и правозащитника Османа Кавалу, передает BBC.

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