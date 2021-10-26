Меньше 10% бюджетных учреждений заключили с "Нефтегаз Трейдинг" договоры на закупку газа по ценам по меморандуму, – Винничук

По словам журналиста, из 2,5 тысячи пакетов документов от заявителей взяли в работу только 225.

Меньше 10% бюджетных учреждений заключили с "Нефтегаз Трейдинг" договоры на закупку газа по ценам по меморандуму, – Винничук
Фото: Министерство энергетики Украины

Меньше 10% бюджетных учреждений смогли заключить с "Нефтегаз Трейдинг" сделки на закупку газа по льготным ценам, предусмотренным меморандумом. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Винничук.

По его словам, меморандум определяет цену газа в "Нефтегаз Трейдинг" для бюджетных организаций на уровне 16,55 тыс. гривен за тысячу кубометров с учетом НДС и транспортировки (без учета налога и услуг транспортировки в меморандуме прописана стоимость 13,6 грн за кубометр).

За четыре недели с момента подписания меморандума заявки на заключение договоров на закупку природного газа в "Нефтегаз Трейдинге" подали почти 2,5 тыс. бюджетных учреждений.

"Но только 225 пакетов документов было взято в работу. Остальные заявки были отклонены по причине якобы проблем с документами или неполных данных в документах. Это при том, что договоры на поставку газа с "Нафтогаз Трейдингом" планируют подписать 12,5 тысяч бюджетников", – отметил Винничук.

По его словам, бюджетники также столкнулись с еще одной проблемой – действующие поставщики газа (Не ("Нефтегаз трейдинг"), которые не могут поставить газ по льготной цене, предлагают поставку по 30-45 тыс. грн и "намеренно затягивают процедуру расторжения действующих договоров".

Согласно этому меморандуму, цена на газ для производителей тепла для населения составляет 7 420 грн за тыс. куб. метров. Меморандум между Кабмином, "Нафтогазом" и местным самоуправлением был подписан на фоне роста стоимости газа на европейских рынках.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут увеличиваться, "несмотря на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на страшную цену более 1000 долларов за тысячу кубометров".

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