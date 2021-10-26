Украина введет санкции против миноритарного акционера "Турбоатома"

Biscone лишится права распоряжаться акциями украинского завода.

Украина введет санкции против миноритарного акционера "Турбоатома"
Фото: stroyobzor.net.ua

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 25 октября, инициировал введение санкций против кипрской компании Biscone Limited, являющейся миноритарным акционером АО "Украинские энергетические машины" (ранее - "Турбоатом").

Об этом сообщается в распоряжении правительства №1296.

Кабмин заявил, что санкции необходимы в связи с наличием "реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", а также "с целью противодействия лицам, создающим препятствия устойчивому экономическому развитию" государства.

Трехлетние ограничительные меры будут предусматривать блокирование активов и временное ограничение права юридического лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом (акциями, корпоративными правами). Также на три года государство остановит исполнение экономических и финансовых обязательств перед подсанкционной компанией.

Весной 2021 года Турбоатом обвинил Biscone Limited в создании угрозы для деятельности предприятия и его существования в целом.

Biscone принадлежит 5,9% акций завода, ее фактическим владельцем является роSSийский миллиардер Алексей Мордашов, находящийся под санкциями с 2016 года.

Напомним, что в сентябре "Турбоатом" сменил название на акционерное общество "Украинские энергетические машины" ("Укрэнергомашины").

Переименование произошло в рамках присоединения к "Турбоатому" завода "Электротяжмаш".

Турбоатом специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

"Электротяжмаш" является одним из крупнейших в Украине производителей энергетического оборудования – выпускает гидро- и турбогенераторы, электродвигатели мощностью от 160 Вт до 12,5 МВт, уникальные электрические машины для прокатных станов.

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