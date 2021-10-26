С начала года количество долгов в Едином реестре должников выросло на 60%

На 60% выросло количество долгов в Едином реестре должников с начала этого года — если в январе их было 4,2 млн, то по состоянию на октябрь — уже 6,8 млн. Об этом говорится в данных Опендатабот.

С начала года количество долгов в Едином реестре должников выросло на 60%
Фото: tcg.net.ua

Частные исполнители

С 2017 года взысканием долгов занимаются не только сотрудники государственной исполнительной службы, но и частные исполнители. Это пример частно-государственного партнерства, когда функции государства выполняет бизнес.

Наряду с государственным исполнителем частный может арестовывать средства должника, изымать и выставлять на торги его имущество и т. д.

За неполный 2021 год количество производств частных исполнителей по взысканию долгов увеличилось вдвое — с 278 тыс. до 547 тыс., то есть рост составил 95%.

На сегодня доля частных исполнителей во взыскании долгов — 8% от всех производств в стране. Для сравнения, в декабре 2019 этот показатель составлял 2%.

Текущие 547?524 «частных» исполнительных производств ведутся 276-мя исполнителями. Причем треть всех производств (184?819, более 33% от общего числа) занимается десяток активных частных исполнителей. Каждый из топовой пятерки ведет более 20 тыс. дел одновременно.

Самые активные частные исполнители

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