Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по делу о возмещении ущерба со стороны РоSSии

Ощадбанк обжалует решение Апелляционного суда Франции, которым была отменена обязанность РоSSии выплатить банку 1,4 млрд долларов США .

Это ущерб, нанесенный вследствие противоправного завладения инвестициями Ощадбанка в Крыму, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РоSSийской Федерацией активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложное течение и беспрецедентный характер этого дела, Ощад будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", - прокомментировал подачу заявления глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

В банке отметили убеждение, что Кассационный суд Франции признает и исправит "очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа". Если решение будет принято в пользу Ощадбанка, действие арбитражного решения против РоSSийской Федерации возобновится.

Напомним, Ощадбанк был первой госкомпанией и первым украинским банком, выигравшим дело против РФ по поводу убытков, полученных в результате аннексии Крыма. 26 ноября 2018 года госбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы в Арбитражном трибунале в Париже.

В августе 2019 г. РоSSия обжаловала решение арбитража и заявила, что Ощадбанк как часть бывшего Сбербанка СССР ничего не инвестировал.

В марте этого года Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против РоSSии", который в ноябре 2018 года обязал РоSSию компенсировать Ощадбанку $1,3 млрд ущерба, нанесенного оккупацией Крыма.