Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по делу о возмещении ущерба со стороны РоSSии

В марте Апелляционный суд Парижа отменил решение об уплате банку 1,4 млрд долларов США.

Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по делу о возмещении ущерба со стороны РоSSии
Фото: Сергей Нужненко

Ощадбанк обжалует решение Апелляционного суда Франции, которым была отменена обязанность РоSSии выплатить банку 1,4 млрд долларов США.

Это ущерб, нанесенный вследствие противоправного завладения инвестициями Ощадбанка в Крыму, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РоSSийской Федерацией активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложное течение и беспрецедентный характер этого дела, Ощад будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", - прокомментировал подачу заявления глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

В банке отметили убеждение, что Кассационный суд Франции признает и исправит "очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа". Если решение будет принято в пользу Ощадбанка, действие арбитражного решения против РоSSийской Федерации возобновится.

Напомним, Ощадбанк был первой госкомпанией и первым украинским банком, выигравшим дело против РФ по поводу убытков, полученных в результате аннексии Крыма. 26 ноября 2018 года госбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы в Арбитражном трибунале в Париже.

В августе 2019 г. РоSSия обжаловала решение арбитража и заявила, что Ощадбанк как часть бывшего Сбербанка СССР ничего не инвестировал.

В марте этого года Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против РоSSии", который в ноябре 2018 года обязал РоSSию компенсировать Ощадбанку $1,3 млрд ущерба, нанесенного оккупацией Крыма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтенииРада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении
Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторовСуд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов
Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысячГосдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч
Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зимуКоломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму
Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млнУкраина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн
Блок рекламы


Похожие новости
ЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации ОщадбанкаЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации Ощадбанка
Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)
Сообщены подозрения по делу о хищении 150 млн гривен на строительстве Подольского мостаСообщены подозрения по делу о хищении 150 млн гривен на строительстве Подольского моста
Ощадбанк "Дію" не принимает: в банке объяснили причину отказаОщадбанк "Дію" не принимает: в банке объяснили причину отказа
Ощадбанк закрывает неактивные счетаОщадбанк закрывает неактивные счета
Игрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знакаИгрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака
На владельца австралийской энергоустановки Tesla Megapack подали в судНа владельца австралийской энергоустановки Tesla Megapack подали в суд
Владелец здания "Цветы Украины" подал иск против активистаВладелец здания "Цветы Украины" подал иск против активиста
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешенияАМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешения
В "Житлоинвестбуде" провели обыски по делу о хищении 9,9 млн гривен на закупку лифтовВ "Житлоинвестбуде" провели обыски по делу о хищении 9,9 млн гривен на закупку лифтов
Последние новости
Подгружаем последние новости