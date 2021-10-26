Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по делу о возмещении ущерба со стороны РоSSии
В марте Апелляционный суд Парижа отменил решение об уплате банку 1,4 млрд долларов США.
Ощадбанк обжалует решение Апелляционного суда Франции, которым была отменена обязанность РоSSии выплатить банку 1,4 млрд долларов США.
Это ущерб, нанесенный вследствие противоправного завладения инвестициями Ощадбанка в Крыму, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РоSSийской Федерацией активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложное течение и беспрецедентный характер этого дела, Ощад будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", - прокомментировал подачу заявления глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
В банке отметили убеждение, что Кассационный суд Франции признает и исправит "очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа". Если решение будет принято в пользу Ощадбанка, действие арбитражного решения против РоSSийской Федерации возобновится.
Напомним, Ощадбанк был первой госкомпанией и первым украинским банком, выигравшим дело против РФ по поводу убытков, полученных в результате аннексии Крыма. 26 ноября 2018 года госбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы в Арбитражном трибунале в Париже.
В августе 2019 г. РоSSия обжаловала решение арбитража и заявила, что Ощадбанк как часть бывшего Сбербанка СССР ничего не инвестировал.
В марте этого года Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против РоSSии", который в ноябре 2018 года обязал РоSSию компенсировать Ощадбанку $1,3 млрд ущерба, нанесенного оккупацией Крыма.