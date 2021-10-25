Молдова закупит у польской PGNiG 1 млн кубометров газа

Приобретение этого газа проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников.

Молдавская госкомпания Energocom и польская PGNiG подписали контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

"Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку 1 млн кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG. Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Молдовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тендера, который был объявлен в минувшую пятницу, компания Energocom получила семь предложений.

"Приобретение этого газа проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа", - сообщили в правительстве.

Согласно сообщению, правительство Молдовы ведет переговоры с РФ и "Газпромом" о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа. В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям.

Пресс-служба не сообщает цену сделки с польской PGNiG, но подчеркивает, что "тариф, который платят граждане за природный газ, остается неизменным".

Как отмечается, партнером PGNiG Supply & Trading в этом контракте будет американо-украинская ERU Group. Поставка будет осуществлена на молдавско-украинской границе.

На прошлой неделе правительство Молдовы ввело чрезвычайное положение на территории страны из-за дефицита газа. Традиционный импортер газа "Молдовагаз", которая является дочерней компанией роSSийского "Газпрома", снизила давление в сети, чем поставила под угрозу поставки газа бытовым потребителям.

На фоне этого Совет нацбезопасности и обороны Украины на своем заседании принял решение оказать помощь Молдове с поставками газа в ответ на просьбу правительства Молдовы.

Контракт Молдовы с "Газпромом" с 2006 года закончился 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях в месяц, но у страны "нет уверенности" в том, что она сможет договориться о заключении нового договора для поставки с ноября.