Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму

Украина может в одночасье лишиться половины газа, который припасен на зиму в подземных хранилищах Нафтогаза. Как утверждает глава правления Нафтогаза Юрий Витренко, там накоплено 18 миллиардов кубометров голубого топлива. При этом уже через считанные часы Игорю Коломойскому может достаться половина этого ресурса.

Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму: остались считанные часы

Об этом рассказал в своем Facebook журналист Юрий Николов.

"Завтра утром Коломойский может получить решение суда про выемку из Нафтогаза 9 миллиардов кубов газа - половины всего, что у нас есть в хранилищах. А если приватовцы дожали нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, то Беня заберет 15 ярдов, а это почти все, что есть у Украины на зиму", - сообщает Николов.

Речь идет о давнишнем иске Укрнафты к Нафтогазу, в котором Укрнафта требует, чтобы Нафтогаз оплатил газ, якобы использованный для нужд населения еще во времена президента Виктора Януковича.

Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму: остались считанные часы

И вот, наконец, уже завтра, 26 октября, суд может вынести решение по этой "бородатой" тяжбе. И вполне реально, что Фемида примет сторону господина Коломойского. В таком случае он получит право на 9 миллиардов кубометров газа, хранящегося в отечественных ПГХ.

Конечно, он мог бы взять стоимость этого газа деньгами. Однако тогда, во времена "злочынной влады", тысяча кубов газа стоила 1000 гривен. А сейчас его стоимость тоже 1000, но только долларов. Вполне естественно, что Коломойский, как человек практичный, захочет взять газом, а не гривнами.

"Тогда его цена была 1000 гривен. А сейчас 1000 баксов. Поэтому Беня не дурак, он не хочет получить в гривнах. Он хочет получить назад газ. Чтобы тут же продать его Украине по 1000 баксов", - предположил Николов.

Естественно, в карман он его себе не заберет и никуда перекачивать не станет. Он просто продаст тот же газ из ПГХ Украине, но уже по 1000 долларов за тысячу кубометров. Такая у олигархов арифметика.

В общем, уже завтра, во вторник, может случиться так, что в Украине всем, от Кабмина до ОТГ, придется срочно менять тарифы на газ. И, к сожалению, не в меньшую сторону.

Напомним, тарифы на распределение газа обещают с нового года вырасти втрое.


Марченко Любов, Тудей

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