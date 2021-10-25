Киевский центр занятости назвал самые высокооплачиваемые в столице вакансии

Больше всего платят - в сфере ИТ-технологий.

Средний размер зарплаты по вакансиях, о которых работодатели сообщили киевскую службу занятости, - 10,4 тысячи гривен. Это почти в два раза меньше, чем средняя официальная по городу (20,4 тысячи гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.

Отмечается, что труд отдельных категорий работников оплачивается гораздо выше среднего уровня.

Больше всего платят - в сфере ИТ-технологий. Зарплаты стартуют от 40 тысяч гривен. Здесь есть и вакансия из самой высокой зарплатой - специалисту по разработке компьютерных программ предлагают 110 тысяч гривен в месяц. У специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения среднемесячная зарплата - около 72 тыс. грн. Инженерам по программному обеспечению компьютеров обещают 58 тыс. грн, аналитикам компьютерных систем - 54 тыс. грн, инженерам по компьютерным системам - 48 тыс. грн, аналитикам консолидированной информации - 47 тыс. грн. Больше всего вакансий в этой сфере - для инженеров-программистов: средняя зарплата составляет 45,5 тыс. грн.

Вторую группу высокооплачиваемых вакансий составляют менеджеры разных направлений. Приглашают на работу сотрудников с зарплатой 34,5 - 36,5 тыс. грн, менеджера по маркетингу - 25 тыс. грн, аналитика (банковская деятельность) - 25 тыс. грн и аналитика - 24 тыс. грн

Третья категория ТОП-вакансий, самая многочисленная - представители рабочих профессий. Столичные работодатели ищут рихтовщиков кузовов на зарплату, в среднем, 40,5 тыс. грн, сварщиков, - 32,5 тыс. грн, электромонтажников - 24 тыс. грн, газорезчиков - 23,5 тыс. грн, арматурщиков - 23,5 тыс. грн, монтажников - 22,5 тыс. грн, бетонщиков - 22 тыс. грн.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что средний заработок украинских медицинских работников в 2022 году увеличится и составит 22,5 тыс. гривен.

Кабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грн.