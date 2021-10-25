Кредиты должников попадут к коллекторам: государственный банк объявил о продаже проблемных займов

Государственный банк в Украине объявил о массовой продаже коллекторам долгов по кредитам. Речь идет об Укрэксимбанке, который выставил на продажу невыплаченные кредиты заемщиков на общую сумму свыше 24 миллиардов гривен.

Эти долги принадлежат не физическим, а юридическим лицам. Всего выставлено 7 лотов, которые попытаются продать на электронных аукционах уже в ближайшие дни.

Правила проведения таких аукционов предусматривают несколько этапов таких торгов. На первом этапе банк выставляет сумму, равную сумме кредита, который ему задолжали, и который продается.

Далее такой аукцион отличается от привычных торгов, где выставляются на продажу обычные предметы или активы. Цена идет не на повышение, а на понижение. К следующему этапу переходят, если есть спрос на конкретный лот. Тогда цену снижают и ждут покупателя.

Цены могут снижать до тех пор, пока банк не сочтет следующее снижение не выгодным для себя и не откажется от дальнейших торгов.

Кстати Укрэксимбанк не вошел в верхние строчки рейтинга украинских банков с наибольшими кредитными портфелями. Первую строчку в этом рейтинге уверенно занимает ПриватБанк – тоже, кстати, государственный. А замыкает семерку лидеров еще один государственный банк – Укргазбанк.