Самая большая финтехкомпания Казахстана покупает украинский "БТА Банк" ради лицензии

Ранее АМКУ разрешил Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone.

Самая большая финтехкомпания Казахстана покупает украинский "БТА Банк" ради лицензии
Фото: altaynews.kz

Самая большая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz подписала договор купли-продажи 100% "БТА Банка Украины" для получения банковской лицензии в регионе.

Как сообщает Интерфакс-Казахстан, завершение сделки планируется в I полугодии 2022 года.

Банк, который планирует купить Kaspi.kz, является "дочкой" казахстанского БТА Банка и принадлежит Кенесу Ракишеву.

Целью казахской компании является создание мобильного приложения, которое позволит запустить Финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее.

В Kaspi.kz надеются, что банковская лицензия и платежные лицензии Portmone Group помогут им повторить стратегию Super App в Украине.

Kaspi.kz - крупнейшая Финтех-компания Казахстана. Она позиционирует себя как Super App - одно приложение, в котором доступны десятки различных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс тому подобное. В августе АМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone.

Украинский "БТА Банк" основан в 1992 году. Его главными акционерами были Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев (совладельцы казахстанского БТА Банка), а также Андрей Левковский (9,9996% акций). Одноименный БТА Банк также работает в Беларуси.

В 2009 году третий по размерам активов в Казахстане "БТА Банк" из-за кризиса был национализирован. Летом 2010 года банк завершил процесс первой реструктуризации многомиллиардных долгов, в результате чего общий долг банка сократился до $4,4 млрд с $12,2 млрд. В январе 2012 года "БТА Банк" объявил дефолт по облигациям на $2 млрд.

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