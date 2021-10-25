Самая большая финтехкомпания Казахстана покупает украинский "БТА Банк" ради лицензии

Самая большая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz подписала договор купли-продажи 100% "БТА Банка Украины" для получения банковской лицензии в регионе.

Как сообщает Интерфакс-Казахстан, завершение сделки планируется в I полугодии 2022 года.

Банк, который планирует купить Kaspi.kz, является "дочкой" казахстанского БТА Банка и принадлежит Кенесу Ракишеву.

Целью казахской компании является создание мобильного приложения, которое позволит запустить Финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее.

В Kaspi.kz надеются, что банковская лицензия и платежные лицензии Portmone Group помогут им повторить стратегию Super App в Украине.

Kaspi.kz - крупнейшая Финтех-компания Казахстана. Она позиционирует себя как Super App - одно приложение, в котором доступны десятки различных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс тому подобное. В августе АМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone.

Украинский "БТА Банк" основан в 1992 году. Его главными акционерами были Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев (совладельцы казахстанского БТА Банка), а также Андрей Левковский (9,9996% акций). Одноименный БТА Банк также работает в Беларуси.