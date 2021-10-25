Илон Маск одним словом обвалил курс одной из самых популярных криптовалют

Мемкоин Shiba Inu вошел в число лидеров по рыночной стоимости.

Илон Маск одним словом обвалил курс одной из самых популярных криптовалют
Фото: Pixabay

Альткоин Shiba Inu на прошедших выходных вышел на одиннадцатое место среди всех криптовалют по рыночной капитализации.

Как сообщает Bloomberg, стоимость шутливого токена, названного в честь породы собак Сиба-ину и известного как SHIB, в 2021 году выросла более чем на 40 миллионов процентов. На выходных он вышел на пик своей стоимости, когда за один токен давали 0,000044 доллара (примерно 0,1 копейки).

"Мемы имеют ценность и вошли в инвестиционные декларации в 2021 году", - пояснил подобный успех альткоина один из руководителей криптобиржи FTX Джонатан Чисман. Токены со сверхнизкой стоимостью также привлекательны для розничных инвесторов, поскольку те могут на один доллар приобрести огромное количество токенов, например, более 20 тысяч SHIB.

В то же время такие "монеты" также чрезвычайно волатильны. В воскресенье это подтвердил Илон Маск, которому удалось одним твитом и одним словом обвалить курс Shiba Inu на четверть. Один из пользователей Twitter поинтересовался у Маска, сколько у того токенов Shiba Inu. "Ни одного", - ответил руководитель Tesla и SpaceX, после чего стоимость альткоина резко упала.

По состоянию на утру 25 октября криптовалюта немного восстановила свои позиции, но и в дальнейшем торгуется ниже недельного пика.

Мемный токен Shiba Inu был создан в 2020 году.

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