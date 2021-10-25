Seagate отчиталась о стабильном росте продаж за истёкший квартал

Seagate сообщила накануне, что выручка в I квартале финансового 2022 года (квартал закончился 1 октября 2021 года) выросла почти на 35 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Успешные показатели компания связывает с положительными структурными изменениями отрасли.

Seagate отчиталась о стабильном росте продаж за истёкший квартал

Источник: seagate.com

Разводнённая прибыль на акцию по методике non-GAAP составила $2,35 при выручке $3,12 млрд. Стабильные финансовые результаты компании, уверен её глава Дэйв Мосли (Dave Mosley), отчасти объясняются растущим спросом на системы хранения данных большого объёма — это позитивные структурные изменения, произошедшие в отрасли за прошедшие годы. К негативным факторам он отнёс дефицит полупроводниковых компонентов и общие проблемы с логистикой, из-за которых растут издержки и падает производство.

Наибольший вклад в рост доходов Seagate вносят облачные сервисы. Инвестиции в строительство и оснащение новых ЦОД вот уже несколько кварталов обеспечивают компании стабильный и здоровый спрос. За последние 5 лет их количество удвоилось и достигло 600 по всему миру — и ещё 200 на подходе. Совет директоров принял решение установить ежеквартальные денежные дивиденды в размере $0,70 за акцию. Во II квартале 2022 финансового года разводнённая прибыль на акцию по методике non-GAAP составит $2,35±0,15. Прогноз по выручке составляет $3,1±0,15 млрд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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