Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн

Деньги пришли раньше, чем второй транш МВФ.

Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"По итогам 23-го саммита Украина - ЕС сегодня были получены €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза . Спасибо Президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен и вице-президенту Домбровскису за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ. Вместе строим европейскую Украину", - говорится в официальном твиттере Зеленского.

За підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Дякую Президенту Єврокомісії @vonderleyen та віце-президенту @Vdombrovskis за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2021

Выделение денег также подтверждается на сайте Еврокомиссии.

"Украина приложила значительные усилия для выполнения условий макрофинансовой помощи и достигла удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом. Оказывая финансовую и техническую поддержку, ЕС помогает повысить уровень жизни украинского народа; предоставляя мощную политическую поддержку, мы укрепляем интеграцию Украины с Европейским Союзом", - заявил по этому поводу вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Основным условием для получения транша была реализация структурных реформ в сферах управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшение бизнес-климата, проведение секторальных реформ.

Кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года, в свою очередь сообщило Министерство финансов Украины.

"Мы благодарны партнерам из Европейского Союза за длительную поддержку нашей страны на пути экономического развития и проведения ключевых реформ. Украинская сторона выполнила согласованные сторонами условия программы макрофинансовой помощи, что позволило привлечь указанную ссуду. Мы продолжаем активную работу для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и внедрения структурных реформ", - заявил министр Сергей Марченко.

Напомним, в апреле 2020 года Европейская комиссия решила выделить пакет макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам: Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Иордании, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Тунису и Украине.

Украина в рамках этой программы должна была получить 1,2 млрд евро. Первым траншем в декабре 2020 года Украина получила 623,5 млн евро (размер транша оказался большим, чем 600 млн, поскольку облигации Еврокомиссии были размещены с отрицательной доходностью).

В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах были реализованы четыре программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС - Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро.