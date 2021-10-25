Apple девятый раз подряд признан самым дорогим брендом мира

Стоимость Apple за год выросла на 26%, превысив $ 408, 25 млрд.

Apple девятый раз подряд признан самым дорогим брендом мира
Фото: hightech.fm

Американская корпорация Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствуют данные исследования Interbrand Corp. за 2021 год, сообщает Apple Insider.

Как свидетельствуют результаты исследования, стоимость Apple за год выросла на 26%, превысив $ 408, 25 млрд.

Второе место занял Amazon, стоимость которого составляет $ 249, 2 млрд (+26%), на третьем месте - Microsoft (+ 27%). Компания Google стоимостью $ 196, 8 млрд занимает четвертую строчку рейтинга.

Далее следуют компании Samsung ($ 74,6 млрд), Coca-Cola ($ 57,5 млрд), Toyota ($ 54,1млрд), Mercedes-Benz ($ 50,9 млрд), McDonald's ($ 45,9 млрд). Замыкает ТОП-10 самых дорогих брендов компания Disney стоимостью $ 44,2 млрд.

Напомним, в начале этого года французский производитель товаров класса люкс "LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" завершил операцию по приобретению американской ювелирной компании Tiffany & Co за 15,8 миллиардов долларов.

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