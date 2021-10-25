В Украине собрали рекордный урожай гречки за последние годы

Сейчас ожидается урожай более 110 тысяч тонн гречневой крупы вместо 100 тысяч тонн, как прогнозировалось ранее.

В Украине собрали рекордный урожай гречки за последние годы
Фото: profi-forex.org

Украинские аграрии уже намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы при общем прогнозе в 100 тысяч тонн. Причем, это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. Есть наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее пересекая, аграрии намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы. Это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей. Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тысяч тонн. Самая высокая урожайность зафиксирована пока по Винницкой области - 15,9 ц / га", - приводит слова Лещенко пресс-служба Минагрополитики и продовольствия Украины.

Министр добавил, что, благодаря программе государственной поддержки производства гречихи, аграрии получают до 5 тыс. грн субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась гречка. Указанная программа основана Минагрополитики в нынешнем году.

Ранее сообщалось, что в Украине собрали рекордный урожай ранних зерновых культур – 44,8 млн тонн.

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