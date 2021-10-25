Биткоин шагает ввысь: сколько можно на одной монете заработать за неделю

Биткоин на прошедшей неделе побил свой исторический рекорд и активно стремится ввысь. До конца октября одна монета может прибавить в цене еще несколько тысяч долларов. Таким образом, на фиксации прибыли можно заработать неплохую сумму денег. Однако знающие люди не советуют с этим торопиться. Говорят – основные вершины у биткоина еще впереди.

Предыдущий рекорд биткоина продержался полгода, с апреля 2021. Тогда он достиг стоимости 64 889 долларов. После этого главной криптовалюте пришлось пережить немало драматических ситуаций, когда ее по нескольку раз на дню "хоронили" и столько же раз извлекали из небытия.

С конца сентября, пережив очередной локальный минимум, биткоин активно устремился в рост, и 20 октября установил новый свой рекорд – 66 733 доллара.

Эксперты говорят, что несмотря на небольшие ситуативные колебания стоимости, теперь биткоин своих позиций не уступит. Он все уверенней растет в цене.

Что подтолкнуло биткоин к росту?

Эксперты крипторынка говорят, что мощный импульс росту курса криптовалюты придал запуск биржевого фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF. Он будет инвестировать в биткоины. После многолетнего лоббирования запуска такого фонда Комиссия по ценным бумагам и биржам США , наконец, дала добро.

"Новый фонд, торгуемый на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером $ BITO, собрал в первый день более 1 млрд долларов торгового оборота. Этот результат засвидетельствовал один из самых успешных подобных запусков за все время", – сообщает CoinDesk.

Еще одним катализатором роста биткоина стало возобновление массового майнинга криптовалюты китайским майнерами. В Китае криптовалюту поставили вне закона. Из-за этого правительство КНР указало майнерам на дверь. Большинство из них передислоцировались в соседний Казахстан и теперь будут трудиться там.

"Мы рассматриваем оптимизм инвесторов касаемо роста цены биткоина как базовый сценарий, потому что возобновилась работа криптомайнеров из Китая после их релокации. И нет причин для снижения темпов работы", - говорит главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Эти два фактора мощно подталкивают биткоин вверх и повышают его стоимость. При этом Ковальчук прогнозирует в течение следующей недели рост стоимости биткоина примерно на 8 тысяч гривен. То есть, условно говоря, за неделю биткоин может подняться от 60 до 68-69 тысяч долларов. Однако торопиться выводить прибыль Ковальчук не советует, ибо основной рывок стоимости главной криптовалюты еще впереди.

"Такие решения могут принимать трейдеры и инвесторы, которые не видят картину широко. Технические специалисты анализа рынка понимают, что ордера на фиксацию прибыли расположены несколько выше", – говорит эксперт.

Напомним, многие эксперты прогнозируют, что уже к концу текущего года биткоин может вырасти в два раза.