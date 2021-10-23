Суд подтвердил возвращение государству общежития Киевского университета технологий и дизайна

Киевская городская прокуратура отстояла в апелляции возвращение государству общежития Киевского национального университета технологий и дизайна, которое незаконно использовалось под гостиницу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Так, Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении вузу помещений, которые незаконно использовались частным обществом в коммерческих целях.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Установлено, что помещения общежития Киевского национального университета технологий и дизайна площадью 142 км. м, расположенные на территории Печерского района г. Киева и являющиеся государственной собственностью, в течение длительного времени незаконно, без правовых оснований, использовались обществом в качестве гостиницы", - говорится в сообщении.

Местная прокуратура в 2019 году обратилась в хозяйственный суд в защиту интересов государства с требованием об освобождении помещений общежития.

Указанный иск был удовлетворен в суде первой инстанции, однако ответчик обжаловал такое решение суда в апелляционном порядке.

"В ходе рассмотрения апелляционной жалобы предприятия, взвесив доводы прокурора, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - добавили прокуроры.