Суд подтвердил возвращение государству общежития Киевского университета технологий и дизайна
Помещение незаконно использовалось под гостиницу.
Киевская городская прокуратура отстояла в апелляции возвращение государству общежития Киевского национального университета технологий и дизайна, которое незаконно использовалось под гостиницу.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Так, Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении вузу помещений, которые незаконно использовались частным обществом в коммерческих целях.
"Установлено, что помещения общежития Киевского национального университета технологий и дизайна площадью 142 км. м, расположенные на территории Печерского района г. Киева и являющиеся государственной собственностью, в течение длительного времени незаконно, без правовых оснований, использовались обществом в качестве гостиницы", - говорится в сообщении.
Местная прокуратура в 2019 году обратилась в хозяйственный суд в защиту интересов государства с требованием об освобождении помещений общежития.
Указанный иск был удовлетворен в суде первой инстанции, однако ответчик обжаловал такое решение суда в апелляционном порядке.
"В ходе рассмотрения апелляционной жалобы предприятия, взвесив доводы прокурора, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - добавили прокуроры.
Напомним, в Киеве разоблачили рейдеров, которые завладели зданиями на 50 млн грн в историческом центре Киева. Они подделали документы и печати общества, а также подписи владельцев имущества.