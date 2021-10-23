Советницу главы правления "Юнион Стандард Банка" будут судить за растрату 384 млн грн

В суд направлено обвинительное заключение в отношении советника главы правления ОАО «Юнион Стандард Банк» по факту растраты средств банка (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Расследование установило, что обвиняемая, занимая должность советника главы правления банка, способствовала кредитованию предприятий с признаками фиктивности.

"Несмотря на рекомендации соответствующих подразделений банка о привлечении залога для выдачи кредитов, принималось решение о выдаче кредитных средств без получения залога на общую сумму более 384 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее Офис Генерального прокурор направил в суд обвинительный акт в отношении главы правления и другого советника главы правления банка по факту растраты 521 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В отношении еще одного фигуранта - главы наблюдательного совета этого банка в компетентные органы Польши направлено ходатайство о выдаче лица (экстрадиции) в Украину для привлечения к уголовной ответственности в связи с подозрением в участии в совершении преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.

Напомним, что ОАО "Юнион Стандард Банк" основали в 1994 году. По состоянию на 1 июля 2015 года по размеру общих активов банк занимал 77 место (799,4 млн грн) среди 127 действовавших в то время в стране.