Разоблачены рейдеры, которые завладели зданиями на 50 млн грн в историческом центре Киева

Они подделали документы и печати общества, а также подписи владельцев имущества.

Разоблачены рейдеры, которые завладели зданиями на 50 млн грн в историческом центре Киева
Фото: agropolit.com

В Киеве сообщено о подозрении двум лицам по фактам противоправного завладения имуществом организации, подделки официальных документов и их использования - ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в сентябре 2016 года группа лиц по предварительному сговору противоправно завладела имуществом общественной организации - несколькими объектами недвижимости в центре Киева стоимостью более 50 млн грн.

Для этого они подделали документы и печати общества, а также подписи владельцев имущества.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные действия с целью установления других участников совершения преступления.

"Раскрыто правонарушение прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Шевченковская окружная прокуратура города Киева обеспечила реальное исполнение решения суда о возвращении столичной общине нежилых помещений площадью около 90 кв. м и стоимостью почти 4 млн гривен.

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