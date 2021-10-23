Разоблачены рейдеры, которые завладели зданиями на 50 млн грн в историческом центре Киева

Они подделали документы и печати общества, а также подписи владельцев имущества.

В Киеве сообщено о подозрении двум лицам по фактам противоправного завладения имуществом организации, подделки официальных документов и их использования - ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в сентябре 2016 года группа лиц по предварительному сговору противоправно завладела имуществом общественной организации - несколькими объектами недвижимости в центре Киева стоимостью более 50 млн грн.

Для этого они подделали документы и печати общества, а также подписи владельцев имущества.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные действия с целью установления других участников совершения преступления.

"Раскрыто правонарушение прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.