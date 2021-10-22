Бытовых потребителей запретят отключать от газа до конца отопительного сезона, - решение СНБО

Запрет также распространяется на бюджетные, религиозные организации, предприятия теплоснабжения, коммунальные неприбыльные предприятия.

Бытовых потребителей запретят отключать от газа до конца отопительного сезона, - решение СНБО
Фото: apostrophe.ua

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров обеспечить бесперебойные поставки газа бытовым потребителям до конца отопительного сезона.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

"Кабинету Министров в трехдневный срок поручено принять исчерпывающие меры по бесперебойному, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий"? - цитирует Данилова “Интерфакс-Украина”.

По словам секретаря СНБО, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст. 11 закона о рынке природного газа до конца отопительного сезона 2021/2022 годов.

Ранее СМИ сообщили, что на сегодняшнем заседании будут проанализированы все решения СНБО с 2019 года в энергетической сфере. Также будет обрисована ситуация с энергетическим кризисом, в котором находится Украина.

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