Бытовых потребителей запретят отключать от газа до конца отопительного сезона, - решение СНБО
Запрет также распространяется на бюджетные, религиозные организации, предприятия теплоснабжения, коммунальные неприбыльные предприятия.
Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров обеспечить бесперебойные поставки газа бытовым потребителям до конца отопительного сезона.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО.
"Кабинету Министров в трехдневный срок поручено принять исчерпывающие меры по бесперебойному, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий"? - цитирует Данилова “Интерфакс-Украина”.
По словам секретаря СНБО, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст. 11 закона о рынке природного газа до конца отопительного сезона 2021/2022 годов.
Ранее СМИ сообщили, что на сегодняшнем заседании будут проанализированы все решения СНБО с 2019 года в энергетической сфере. Также будет обрисована ситуация с энергетическим кризисом, в котором находится Украина.