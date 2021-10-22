Минюст разрешил заключенным пользоваться телефоном и интернетом, но за деньги

Все разговоры заключенных будут автоматически записываться.

Минюст разрешил заключенным пользоваться телефоном и интернетом, но за деньги
Фото: пресс-служба министерства юстиции

Министерство юстиции позволило платные телефонные разговоры и пользование Интернетом. При этом пользование Интернетом будет при условии ограниченного контента.

Об этом пресс-служба министерства сообщила в Facebook.

"Все разговоры заключенных автоматически записываются", - отметили в министерстве.

Минюст обнародовал расценки в СИЗО Киева, Харькова, Хмельницкого, Одессы, Черкасс, а также львовской и житомирской тюрьмы. Они различаются в зависимости от места отбывания наказания заключенными.

Дороже всего 15-минутная телефонный разговор обойдется тем, кто отбывает наказание в львовской тюрьме и Харьковском СИЗО. Им придется заплатить соответственно 17,5 грн и 14,63 против около 4 грн в житомирской тюрьме и Черкасском СИЗО.

Самый дорогой месячный "абонемент" на телефонные разговоры предлагают "клиентам" в том же ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)” - 1070,6 грн и Хмельницком СИЗО - 863,3 грн. Самые дешевые телефонные разговоры в течение месяца предлагают в Киевском СИЗО - 345 грн.

15 минут интернета дороже всего обойдется "клиентам", опять же, во Львове (32,5 грн), а дешевле всего - в СИЗО Хмельницкого и Черкасс (около 3 грн).

Пользование интернетом с планшета в течение месяца будет стоить от 228,6 до 685 грн в зависимости от учреждения, где находится заключенный.

В министерстве добавили, что со следующей недели услуга также заработает в следственных изоляторах Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ровно, Черткова и Чернигова.

В Минюсте заявили, что этим нововведением предоставляют возможность заключенным общаться с родными, убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополняют средства спецфонда, обеспечивающие соблюдение прав человека, а также уменьшают спрос на физические свидания, что важно из соображений борьбы с пандемией.

Напомним, с апреля прошлого года внедряется экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

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