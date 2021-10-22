У владельца компании, строящей Подольский мост, изъяли 8 млн гривен

Печерский районный суд Киева арестовал и передал в управление Национальному агентству по управлению коррупционными активами (АРМА) деньги на общую сумму более 8 млн гривен, которые были изъяты во время обысков у владельца ООО "Эко-Строй-Трейд", которое строит Подольский мост в Киеве .

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В четверг, 21 октября, деньги были размещены на депозитном счете АРМА в одном из государственных банков.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В решении Печерского суда сообщается, что деньги изъяли у "аффилированного владельца" ООО "Эко-Строй-Трейд", который, "используя свои коррупционные связи в КГГА, Киевсовете [...] обеспечивает координацию деятельности преступной схемы, давая указания должностным лицам КГГА, коммунальных предприятий, в частности, КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева » [...] по финансированию подконтрольных ему субъектов хозяйствования".

Во время обыска у него нашли 375 тыс. гривен и 295 тыс. долларов наличными.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

1 октября Печерский суд наложил на них арест, а 15 октября передал их в управление АРМА.

Напомним, что в рамках уголовного дела о строительстве Подольского моста первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева " сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины, руководителю генподрядной организации и двум руководителям подрядных организаций - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба в настоящее время составляет более 150 млн гривен.