Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов

Самого же нарушителя таможенных правил, который пытался незаконно ввезти товар в Украину, оштрафовали на 635,5 тыс. гривень.

Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов

Соломенский суд Киева обязал сотрудников Государственной таможенной службы конфисковать в доход государства почти 500 вибраторов, которые были изъяты при попытке их незаконного ввоза на территорию Украины.

Информация об этом содержится в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению суда, в начале апреля 2021 года сотрудники отдела таможенного оформления таможенного поста "Вишневое" в Киевской области получили декларацию. Там было написано о ввозе в Украину якобы "аппаратуры вибромассажной электрической медицинского назначения" из Объединенных Арабских Эмиратов.

В процессе пересечения таможенного контроля в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области один из таможенников обнаружил незадекларированные предметы. Ими оказались вибраторы в количестве 475 штук на общую сумму 635,5 тыс. гривень.

Рассмотрев дело, суд постановил привлечь нарушителя к административной ответственности. На него наложили штраф в размере 635,5 тыс. гривень и обязали уплатить судебный сбор в сумме 454 гривень. При этом вибраторы суд постановил "конфисковать в доход государства".

Ранее в Государственном бюро расследований рассказали, как при задержании подозреваемые во взяточничестве пытались избавиться от денег. Например, в Одессе во время задержания посредник чиновника исправительной колонии бросился бежать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге.

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