Государство продало два нефтегазовых месторождения за 395 млн гривен

Лицензии купили государственная УГД и отец председателя Львовской ОГА.

Государство продало два нефтегазовых месторождения за 395 млн гривен
Рабочие станции Укргаздобычи
Фото: energynews.com.ua

Государственная служба геологии и недр в среду, 20 октября, продала на аукционе две 20-летние лицензии на геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти, природного газа и конденсата.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Юго-Русановскую площадь будет разрабатывать государственная "Укргаздобыча". Компания предложила за лицензию 304,6 млн гривен при стартовой цене 92,5 млн грн. Участок расположен в Роменском районе Сумской области и Миргородском районе Полтавской области. Площадь объекта - 317,2 кв. км. В пределах участка находится 16 ликвидированных скважин.

Жуковская площадь досталась ООО "Горизонты" за 90 млн гривен при стартовой цене 5,3 млн. По данным аналитической системы YouControl, бенефициарами этой фирмы является украинский бизнесмен Зиновий Козицкий (отец председателя Львовской ОГА Максима Козицкого) и чех Карел Комарек через MND Ukraine (Чешская Республика). Площадь участка составляет 57,72 кв. км.

Несколько месяцев назад компания Козицкого и Комарек получила специальное разрешение Государственной службы геологии и недр на разработку Горного месторождения природного газа на Львовщине.

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