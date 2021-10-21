Чиновников Киевской муниципальной охраны уличили в коррупции при закупке спецодежды

В течение 2019-2020 годов их действия нанесли городскому бюджету ущерб на 4,6 млн грн.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность в столичном коммунальном предприятии "Муниципальная охрана".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Отмечается, что в течение 2019-2020 годов действия чиновников нанесли городскому бюджету Киева ущерб на 4,6 млн грн.

"По данным следствия, схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а подхватил - его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора. «Нажиться» решили на закупке спецодежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества города Киева и охране общественного порядка. В течение 2019-2020 годов чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн", - сообщили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

По результатам товароведческой и экономической экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы партий товаров.

Во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему.

В настоящее время двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч.3, ч.4 и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua