Чиновников Киевской муниципальной охраны уличили в коррупции при закупке спецодежды

В течение 2019-2020 годов их действия нанесли городскому бюджету ущерб на 4,6 млн грн.

Чиновников Киевской муниципальной охраны уличили в коррупции при закупке спецодежды
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность в столичном коммунальном предприятии "Муниципальная охрана".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в течение 2019-2020 годов действия чиновников нанесли городскому бюджету Киева ущерб на 4,6 млн грн.

"По данным следствия, схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а подхватил - его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора. «Нажиться» решили на закупке спецодежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества города Киева и охране общественного порядка. В течение 2019-2020 годов чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн", - сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

По результатам товароведческой и экономической экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы партий товаров.

Во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему.

В настоящее время двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч.3, ч.4 и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, Государственное бюро расследований оценило возможные потери Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
Пенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в ИспаниюПенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в Испанию
Компания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETFКомпания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETF
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР оценило возможные потери Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в годГБР оценило возможные потери Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в год
ГП "Антонов" переплачивает на закупке топлива для "Мрии" и других грузовых самолетов, - "Схемы"ГП "Антонов" переплачивает на закупке топлива для "Мрии" и других грузовых самолетов, - "Схемы"
СБУ разоблачила схему на закупке спецодежды для "Укрзализныци" на 1,7 млн гривенСБУ разоблачила схему на закупке спецодежды для "Укрзализныци" на 1,7 млн гривен
Укргаздобыча объявила два тендера по закупке более 3000 тонн стальных трубУкргаздобыча объявила два тендера по закупке более 3000 тонн стальных труб
В Киеве на закупке школьной мебели разворовали 450 тыс. гривенВ Киеве на закупке школьной мебели разворовали 450 тыс. гривен
СБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривенСБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривен
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
15 чиновников УЗ пойдут под суд за фальшивые ремонты поездов15 чиновников УЗ пойдут под суд за фальшивые ремонты поездов
В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.
Экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица"Экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица"
Последние новости
Подгружаем последние новости