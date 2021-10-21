Вложения в первый в США биткоин-ETF превысили $1 миллиард

Активы под управлением биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF (тикер BITO) компании ProShares за два дня превысили $1 млрд. Об этом сообщил старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас, пишет РБК.

Фото: сointribune.com

Рекорд побит

По его словам, фонд побил рекорд скорости роста до $1 млрд, который держался 18 лет. До сегодняшнего дня лидерство принадлежало «золотому» биржевому фонду (тикер GLD) — ему удалось достигнуть $1 млрд за три дня в 2004 году.

RECORD BREAKER: $BITO assets up to $1.1b after today, making it the fastest ETF to get to $1b (2 days) breaking $GLD's 18yr old record (3 days), which is poetically apropos. https://t.co/yGXyfwaogD — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 20, 2021

«Если BITO сохранит такой темп притока, у него не останется никаких фьючерсов для покупки к концу месяца из-за ограничения позиций», — отметил Балчунас.

Что известно о Bitcoin Strategy ETF

Bitcoin Strategy ETF — это первый в США биржевой фонд, основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи (CME Group) и одобренный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Торги Bitcoin Strategy ETF стартовали 19 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

20 октября цена биткоина обновила исторический максимум выше $67 тыс.

Что такое ETF

ETF (exchange traded fund) — это инвестиционные фонды, которые формируют портфели активов и выпускают собственные акции, где каждая ценная бумага привязана к определенной части активов фонда. Таким образом ETF позволяют приобрести актив фактически не владея им.

В случае с Bitcoin Strategy ETF от компании ProShares фонд будет привязан к биткоин-фьючерсам, которые торгуются на Чикагской товарной бирже с 2017 года.

Как инвестировать в ETF из Украины

Украинцы имеют доступ к мировым фондовым рынкам через брокерские компании — отечественные и международные. Процедура регистрации у брокера, как правило, дистанционная и не намного сложнее открытия депозита в банке.

Нужно предоставить информацию о себе и копию документов. У разных брокеров требования могут отличаться, но, скорее всего, у вас попросят скан копии загранпаспорта и документа, подтверждающего адрес проживания, и указать идентификационный номер.

Заявка на открытие счета рассматривается несколько дней, после чего брокер открывает счет, на который можно перевести средства и начинать торговать.

Максимальная сумма, которую физлица могут инвестировать за рубеж, ограничил НБУ. Сейчас она составляет 100 тыс. евро в год.

Некоторые брокерские компании устанавливают также минимальную сумму, которую нужно положить на счет, чтобы его открыть. Кроме этого, брокеры взимают комиссии за операции на фондовом рынке, а некоторые дополнительно и за обслуживание счета. С тарифами самых популярных в Украине брокеров можно ознакомиться ниже.