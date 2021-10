Вложения в первый в США биткоин-ETF превысили $1 миллиард

Активы под управлением биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF (тикер BITO) компании ProShares за два дня превысили $1 млрд. Об этом сообщил старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас, пишет РБК.

Фото: сointribune.com

По его словам, фонд побил рекорд скорости роста до $1 млрд, который держался 18 лет. До сегодняшнего дня лидерство принадлежало «золотому» биржевому фонду (тикер GLD) — ему удалось достигнуть $1 млрд за три дня в 2004 году.

RECORD BREAKER: $BITO assets up to $1.1b after today, making it the fastest ETF to get to $1b (2 days) breaking $GLD's 18yr old record (3 days), which is poetically apropos. https://t.co/yGXyfwaogD