Положительная динамика. Гетманцев рассказал, какими темпами увеличивается количество РРО в Украине

Количество регистраторов расчетных операций в Украине, включая программные РРО, за 10 месяцев 2021 выросло на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Положительная динамика. Гетманцев рассказал, какими темпами увеличивается количество РРО в Украине
Фото: rbc.ua

Как изменилось количество РРО

Количество РРО всех типов в Украине по состоянию на 1 октября увеличилось на 95 тыс. единиц, среди которых программных РРО — 86,2 тыс.

Всего же в Украине зарегистрировано 426?319 РРО, включая программные.

«Такой положительной динамики удалось достичь, несмотря на неблагоприятные условия социально-экономического развития, вызванные пандемией, а также широким распространением в обществе мифов и фейков о (П) РРО», — добавил Гетманцев.

Напомним

Верховная Рада отложила до 1 января 2022 обязательное применение РРО для ФОП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
Пенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в ИспаниюПенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в Испанию
Компания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETFКомпания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETF
Блок рекламы


Похожие новости
ЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портовЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портов
ЕС выделил Украине дополнительно 3,5 млн евро гуманитарной помощиЕС выделил Украине дополнительно 3,5 млн евро гуманитарной помощи
В Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результатыВ Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результаты
Цены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированнымЦены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированным
Цена на землю в Украине искусственно завышена компьютеромЦена на землю в Украине искусственно завышена компьютером
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
В Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦВ Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ
Налоговая амнистия: Гетманцев похвастался суммой, которую уже собрали в бюджетНалоговая амнистия: Гетманцев похвастался суммой, которую уже собрали в бюджет
Хлеб в Украине подорожает на четвертьХлеб в Украине подорожает на четверть
Последние новости
Подгружаем последние новости