Положительная динамика. Гетманцев рассказал, какими темпами увеличивается количество РРО в Украине

Количество регистраторов расчетных операций в Украине, включая программные РРО, за 10 месяцев 2021 выросло на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Фото: rbc.ua

Как изменилось количество РРО Количество РРО всех типов в Украине по состоянию на 1 октября увеличилось на 95 тыс. единиц, среди которых программных РРО — 86,2 тыс.

Всего же в Украине зарегистрировано 426?319 РРО, включая программные.

«Такой положительной динамики удалось достичь, несмотря на неблагоприятные условия социально-экономического развития, вызванные пандемией, а также широким распространением в обществе мифов и фейков о (П) РРО», — добавил Гетманцев.

Напомним

Верховная Рада отложила до 1 января 2022 обязательное применение РРО для ФОП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода.