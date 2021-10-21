Взлет биткоина. Аналитик спрогнозировал рост цены криптовалюты до $200 тысяч

Трейдер Николас Мертен утверждает, что при самом оптимистичном развитии событий биткоин может показать доходность в 250% раньше ноября следующего года. Об этом пишет РБК.

Взлет биткоина. Аналитик спрогнозировал рост цены криптовалюты до $200 тысяч
Фото: pixabay

По его словам, большинство участников рынка уверены, что «медвежий» рынок позади и первая криптовалюта находится в восходящем тренде.

Прогноз аналитика

Мертен спрогнозировал, что в ноябре 2022 года капитализация биткоина достигнет $4 трлн. В таком случае стоимость криптовалюты превысит $200 тыс. При самом оптимистичном развитии событий биткоин может показать доходность в 250% раньше ноября следующего года, считает трейдер.

Курс биткоина 21 октября

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:20 составляет $65,084 за монету.

Предыстория

Биткоин пробил свой исторический максимум на торгах 20 октября. На момент написания новости первая криптовалюта стоила более $66 тыс.

Рекордная цена биткоина была достигнута в 17:54 по Киеву — $67?276. До этого максимальная стоимость BTC была зафиксирована в апреле 2021 — $64804.

Вместе с биткоином вверх пошли и альткоины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
Пенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в ИспаниюПенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в Испанию
Компания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETFКомпания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETF
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на жилье в III квартале выросли более чем на 15%Цены на жилье в III квартале выросли более чем на 15%
Биткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысячБиткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысяч
Китай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успехаКитай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успеха
Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысячГосдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч
На фоне успеха «Игры в кальмара» взлетели акции корейских медиа-компанийНа фоне успеха «Игры в кальмара» взлетели акции корейских медиа-компаний
Объем рынка криптовалюты превысил стоимость Apple и достиг рекордного уровня в $2,6 триллионаОбъем рынка криптовалюты превысил стоимость Apple и достиг рекордного уровня в $2,6 триллиона
Минэкономики оценило рост ВВП за восемь месяцев в 2,9%Минэкономики оценило рост ВВП за восемь месяцев в 2,9%
Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкогольМинэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь
Цены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированнымЦены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированным
Биткоин к концу октября вырастет до 68 тысяч долларовБиткоин к концу октября вырастет до 68 тысяч долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости