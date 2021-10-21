Взлет биткоина. Аналитик спрогнозировал рост цены криптовалюты до $200 тысяч

Трейдер Николас Мертен утверждает, что при самом оптимистичном развитии событий биткоин может показать доходность в 250% раньше ноября следующего года. Об этом пишет РБК.

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По его словам, большинство участников рынка уверены, что «медвежий» рынок позади и первая криптовалюта находится в восходящем тренде.

Прогноз аналитика

Мертен спрогнозировал, что в ноябре 2022 года капитализация биткоина достигнет $4 трлн. В таком случае стоимость криптовалюты превысит $200 тыс. При самом оптимистичном развитии событий биткоин может показать доходность в 250% раньше ноября следующего года, считает трейдер.

Курс биткоина 21 октября

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:20 составляет $65,084 за монету.

Предыстория

Биткоин пробил свой исторический максимум на торгах 20 октября. На момент написания новости первая криптовалюта стоила более $66 тыс.

Рекордная цена биткоина была достигнута в 17:54 по Киеву — $67?276. До этого максимальная стоимость BTC была зафиксирована в апреле 2021 — $64804.

Вместе с биткоином вверх пошли и альткоины.