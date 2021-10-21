Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали за $2,7 миллиона

Невзаимозаменяемый токен (NFT) Bored Ape #8585 от Yuga Labs купили за 696,969 ЕТН (около $2,7 млн по курсу на момент написания). Об этом пишет Forklog.

Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали за $2,7 миллиона
Фото: newyorker.com

Как выглядит

Токен содержит изображение разноцветной обезьяны в красных очках в форме сердец и с короной на голове.

Bored Ape #8585 was purchased for 696.969 ETH
https://t.co/tpiSjDsJza

— boredapebot (@boredapebot) October 19, 2021

Сделка заняла второе место по стоимости в истории NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club. Лидерство удерживает токен Bored Ape #3749, проданный 6 сентября за 740 ЕТН (около $2,92 млн по курсу на момент сделки).

За последний месяц это уже третья продажа NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club стоимостью более $1 млн.

30 сентября токен Bored Ape #2087 купили за 769 ЕТН (~$2,27 млн), а 14 октября Bored Ape #5199 — за 425 ЕТН (~$1,59 млн).

Что такое NFT

NFT или невзаимозаменяемый токен представляет собой уникальный цифровой актив, хранящий данные об изображениях, аудиофайлах, видео, или цифровой эквивалент физического актива.

Несмотря на то, что сейчас невзаимозаменяемые токены широко используются для создания цифровых произведений искусства, у них есть и другие сферы применения, например, в игровой индустрии для подтверждения владения игровыми ресурсами, в индустрии коллекционных спортивных карт для покупки и подтверждения владения эксклюзивным объектом.

Чем NFT отличается от других криптовалют

Невзаимозаменяемый токен — это токен, который нельзя разделить и заменить, или воспроизвести из этой же валюты. В отличие от других токенов, которые по своей природе являются взаимозаменяемыми, NFT являются уникальным цифровым активом, который не может быть поделен или замещен.

Стоимость NFT определяется его производителем или инвестором. NFT подтверждает право на владение цифровым активом или файлом, но при этом не препятствует его копированию, а только закрепляет права владельца на оригинальный экземпляр цифрового артефакта.

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