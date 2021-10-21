Tesla Илона Маска сообщила о рекордных доходах пятый квартал подряд

Автопроизводитель Tesla Илона Маска отчитался о рекордных доходах и прибыли в третьем квартале. Об этом передает CNBC.

Tesla Илона Маска сообщила о рекордных доходах пятый квартал подряд
Фото: ubr.ua

Доходы Tesla

Согласно отчету, в отличие от многих автопроизводителей компании Маска удалось нарастить продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.

Доходы от производства электромобилей выросли на 30,5%, в целом от бизнеса компании — на 26,6%.

Компания сообщила о чистой прибыли в размере $1,62 млрд за квартал. Она во второй раз в истории компании превысила $1 млрд (в 2020 году чистая прибыль составила $331 млн).

Выручка компании составила $13,76 млрд против $13,63 млрд, по прогнозу аналитиков, опрошенных Refinitiv. Прибыль на акцию также превзошла ожидания экспертов Refinitiv — $1,86 на бумагу против $1,59 прогноза.

Tesla заработала $806 млн от энергетического бизнеса, в том числе производства солнечных батарей. Еще $894 млн компания получила за ремонт и техобслуживание автомобилей, автострахование и продажи товаров под собственным брендом.

Она также проинформировала оснижении стоимости биткоинов, в которые компания инвестировала, на $51 млн.

В третьем квартале Tesla поставила на рынок рекордные 241?300 электромобилей.

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