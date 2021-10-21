Цены на жилье в III квартале выросли более чем на 15%

В III квартале 2021 цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Об этом говорится в данных Госстата.

Цены на жилье в III квартале выросли более чем на 15%
Фото: pixabay

Как изменились цены

Цены на квартиры на первичном рынке выросли на 14,3%, на вторичном — на 17%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном — на 17,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,4%, на вторичном — на 18,4%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,3%, на вторичном — на 15,8%.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что за январь-сентябрь 2021 средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 8% до $ 426 (11,3 тыс. грн), двухкомнатной — на 16% до $ 552 (14,67 тыс. грн) .

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