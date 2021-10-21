Биткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысяч

Биткоин пробил свой исторический максимум на торгах 20 октября. На момент написания новости первая криптовалюта стоит более $66 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinGecko.

Биткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысяч
Фото: Pixabay

Рекордная цена биткоина была достигнута в 17:54 по Киеву$67?276. До этого максимальная стоимость BTC была зафиксирована в апреле 2021 — $64804.

Вместе с биткоином вверх пошли и альткоины. Ethereum также приближается к новому рекорду ($4356). Сегодня цена монеты перевалила за $4 тыс.

На момент написания новости первая пятерка криптовалют выглядит так:

Лидеры среди криптовалюты / Скриншот сайта CoinGecko

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