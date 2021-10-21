Ethereum достиг максимума по количеству владельцев, которые держат не менее 1 ETH

В октябре Ethereum достиг исторического максимума по количеству владельцев монеты, которые держат не менее 1 ETH. Таких пользователей насчитывается 1,34 млн. Об этом сообщает PaySpace Magazine, со ссылкой на beincrypto.

Ethereum достиг максимума по количеству владельцев, которые держат не менее 1 ETH
Фото: Pixabay

На фоне роста количества владельцев Ethereum продолжает расти и курс второй криптовалюты. На момент написания новости 1 ETH стоит $3,8 тысячи, а в начале 2021 года токен торговался на уровне $1 тыс.

Напомним, что летом было успешно проведено кардинальное обновление Ethereum (хардфорк London) — был изменен механизм подсчета вознаграждений для майнеров за добычу блока, а также сожжено несколько монет, чтобы минимизировать инфляцию внутри сети.

В начале 2021 года сеть Ethereum насчитывала чуть более 1 млн адресов, на балансе которых хранилось не менее 1 ETH. За год этот показатель вырос на 30%.

Кроме этого наблюдается стремительное увеличение числа новых уникальных адресов в блокчейне. Сейчас этот показатель составляет 172,8 млн учетных записей, что вдвое больше, чем в январе этого года.

За последние 12 месяцев блокчейн обработал транзакций на сумму более $6,2 трлн — это на 369% больше, чем в 2020 году.

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