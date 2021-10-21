Китай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успеха

Китайский сектор недвижимости замедляется и это влияет на экономический рост. Пока нет альтернативы, которая могла бы выступить новым драйвером роста, рассказал в интервью CNBC Леланд Миллер, глава China Beige Book.

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По его мнению, компартия умышленно «сдувает» сектор недвижимости, но при этом у нее нет альтернативы, которая могла бы сохранить хотя бы минимальный уровень роста.

«Они надеются, что это потребление, но пока это не так», добавил он.

Инвестиции падают быстрее, чем растет потребление

В планах Пекина — отойти от его нынешней модели экономического роста, основанной на инвестициях и поддерживаемой кредитованием. Поэтому в последнее время он прилагает все больше усилий, чтобы очистить сектор недвижимости от задолженности, ставя Evergrande и других девелоперов на грань банкротства.

В то же время, переход к росту, основанному на потреблении, до сих пор остается на начальных стадиях, считает Миллер. Реформы, которые могли бы увеличить потребление, например укрепление валюты и расширение социальных программ, до сих пор стоят на мертвой точке.

«Да, за последние несколько лет объем инвестиций снизился, но потребление при этом не выросло. Поэтому такая цель есть, но ничего не делается, чтобы ее достичь», — заключает Миллер.

Недвижимость тесно связана с потреблением

Но вызовы, возникшие перед сектором недвижимости, могут отразиться и на потребительских расходах, считает Майкл Петтис, профессор финансов Пекинского университета. Он напоминает, что около 80% состояния среднестатистического китайца сосредоточено в недвижимости.

«Если цена на недвижимость снизится, домохозяйства воспримут это как потерю своего состояния. Обычно они реагируют на это, уменьшая свои расходы и снова накапливая сбережения. А это плохо для потребления», — объясняет профессор.

Но в условиях замедления экономики потребительский сектор надежнее инвестиционных, в том числе сектора недвижимости, считает Петтис. Он прогнозирует, что если Китай сможет успешно трансформировать экономику, потребление гарантирует может не такой быстрый, однако достаточно стабильный рост.

Напомним

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 4,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Это ниже чем 5,2%, которые ожидали опрошенные Reuters аналитики.

Инвестиции в основной капитал за первые три квартала также отстают от ожиданий: 7,3% вместо 7,9%. В то же время, розничные продажи превзошли ожидания, увеличившись на 4,4% по сравнению с прогнозом в 3,3%.