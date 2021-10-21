Китай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успеха

Китайский сектор недвижимости замедляется и это влияет на экономический рост. Пока нет альтернативы, которая могла бы выступить новым драйвером роста, рассказал в интервью CNBC Леланд Миллер, глава China Beige Book.

Китай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успеха
Фото: nytimes.com

По его мнению, компартия умышленно «сдувает» сектор недвижимости, но при этом у нее нет альтернативы, которая могла бы сохранить хотя бы минимальный уровень роста.

«Они надеются, что это потребление, но пока это не так», добавил он.

Инвестиции падают быстрее, чем растет потребление

В планах Пекина — отойти от его нынешней модели экономического роста, основанной на инвестициях и поддерживаемой кредитованием. Поэтому в последнее время он прилагает все больше усилий, чтобы очистить сектор недвижимости от задолженности, ставя Evergrande и других девелоперов на грань банкротства.

В то же время, переход к росту, основанному на потреблении, до сих пор остается на начальных стадиях, считает Миллер. Реформы, которые могли бы увеличить потребление, например укрепление валюты и расширение социальных программ, до сих пор стоят на мертвой точке.

«Да, за последние несколько лет объем инвестиций снизился, но потребление при этом не выросло. Поэтому такая цель есть, но ничего не делается, чтобы ее достичь», — заключает Миллер.

Недвижимость тесно связана с потреблением

Но вызовы, возникшие перед сектором недвижимости, могут отразиться и на потребительских расходах, считает Майкл Петтис, профессор финансов Пекинского университета. Он напоминает, что около 80% состояния среднестатистического китайца сосредоточено в недвижимости.

«Если цена на недвижимость снизится, домохозяйства воспримут это как потерю своего состояния. Обычно они реагируют на это, уменьшая свои расходы и снова накапливая сбережения. А это плохо для потребления», — объясняет профессор.

Но в условиях замедления экономики потребительский сектор надежнее инвестиционных, в том числе сектора недвижимости, считает Петтис. Он прогнозирует, что если Китай сможет успешно трансформировать экономику, потребление гарантирует может не такой быстрый, однако достаточно стабильный рост.

Напомним

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 4,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Это ниже чем 5,2%, которые ожидали опрошенные Reuters аналитики.

Инвестиции в основной капитал за первые три квартала также отстают от ожиданий: 7,3% вместо 7,9%. В то же время, розничные продажи превзошли ожидания, увеличившись на 4,4% по сравнению с прогнозом в 3,3%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
В Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦВ Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ
Пенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в ИспаниюПенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в Испанию
Блок рекламы


Похожие новости
На фоне успеха «Игры в кальмара» взлетели акции корейских медиа-компанийНа фоне успеха «Игры в кальмара» взлетели акции корейских медиа-компаний
Энергокризис и спад на рынке недвижимости: Почему экономика Китая будет замедлятьсяЭнергокризис и спад на рынке недвижимости: Почему экономика Китая будет замедляться
В Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦВ Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ
МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 годуМВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году
Период отчетности в США. Почему прибыль банков будет растиПериод отчетности в США. Почему прибыль банков будет расти
Минэкономики назвало причины роста цен в сентябреМинэкономики назвало причины роста цен в сентябре
Китай может запретить инвестиции в майнинг криптовалютКитай может запретить инвестиции в майнинг криптовалют
Китай добавил майнинг криптовалюты в «чёрный список» отраслейКитай добавил майнинг криптовалюты в «чёрный список» отраслей
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
В Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза. Проект госбюджета-2022 могут изменитьВ Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза. Проект госбюджета-2022 могут изменить
Последние новости
Подгружаем последние новости